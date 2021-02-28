Морозы вернутся в Петербург с началом весны

В Петербург снова вернутся морозы. Весна начнется для жителей города с минусовых температур. Об этом сообщает Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы.

На данный момент в городе наблюдается оттепель, однако в первой половине марта в город снова вернутся морозы. Согласно прогнозу от Александра Колесова, дождь прекратится, а вместо него вновь появится снег. Минусовая температура продержится до середины первого весеннего месяца, а затем солнечных дней станет больше и морозы в Петербурге будут только по ночам.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о температуре в последний день зимы, которая в Петербурге поднимется до +8 градусов.