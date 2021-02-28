В Петербурге запустили онлайн-флэшмоб против строительства мусоросжигательных заводов

В Санкт-Петербурге благотворительный фонд «Джиландия» запустил онлайн-флэшмоб, который направлен на запрет строительства мусоросжигательных заводов. Акцию назвали «Гори, но не сжигай!».

Экологи в рамках флэшмоба сняли ролик, в котором показывается отрицательная сторона МСЗ на примере отца и детей. Самыми главными аргументами, освещенными в ролике, стали: образование токсичных отходов при сжигании несортированного мусора, рост тарифов для населения, потому что сжигание самый дорог способ обращения с отходами, а также сжигание природных ресурсов — нефти, газа, леса и других, которые можно использовать повторно.