Неравнодушные петербуржцы захотели сделать из пустыря общественный сад

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе неравнодушные местные жители решили обустроить один из пустырей и превратить его в общественное пространство-сад. Также активисты создали сообщество в соцсети «ВКонтакте», посвященное этому делу.

«Мы хотим превратить пустырь в общественный сад. Мы хотим, чтобы здесь возникло природное дружелюбное пространство, где жители смогут отдыхать от городской суеты»,— говорится в сообщении группы.

Пустырь находится на углу Кронверкской и Сытнинской улиц. Это место петербуржцы используют для выгула домашних животных, а также для того, чтобы срезать путь до метро. Некоторые хозяева даже не убирают за своими питомцами, а также не забирают с собой мусор.