В последний день февраля погода не обрадует жителей Ленобласти

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в воскресенье, 28 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура упадет до -8 градусов, но днем уже поднимется до +8.

В этот день температура воздуха днем будет составлять от -1 до +4 градусов.

Кроме того, ожидается западный ветер, скорость порывов которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Также синоптики и спасатели предупреждают, что в регионе возможно появление тумана.

Атмосферное давление будет в течение всего дня разным. Утром оно понизится, днем — нормализуется и к вечеру снова пойдет на спад.