В Санкт-Петербурге 28 февраля продолжится снегопад

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, в воскресенье, последний день зимы обещает быть тёплым и снежным.

Этой ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег. Также будут выпадать небольшие осадки днём 28 февраля.

Температура воздуха днём поднимется до плюс трёх градусов. На дорогах Петербурга всё так же гололедица. Плюс ко всему, метеорологические центры прогнозируют слабый северо-западный и западный ветер.

В Ленинградской области также ожидаются осадки, однако в области будет даже немного теплее, чем в

Санкт-Петербурге.

Днём воздух прогреется до четырёх градусов тепла. К вечеру в некоторых районах может образоваться туман.