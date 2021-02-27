В выходной жителей Ленобласти ждет гололедица и мокрый снег

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в воскресенье, 28 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснения.

Кроме того, синоптики сообщают, что ожидается выпадение небольшого количества снега. В некоторых районах области может выпасть мокрый снег. Температура воздуха ночью будет составлять от -2 до -7 градусов по Цельсию, в некоторых местах столбик термометра может опуститься до -10 градусов. Днем температура на улице поднимется до -2..+3 градусов.

Ожидается западный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Также ожидается гололедица на дорогах.