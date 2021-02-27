Выходные встречают петербуржцев густым туманом

В Петербурге субботнее утро началось с густого тумана. Синоптики составили прогноз на 27 февраля, согласно которому в выходные Северную столицу буквально «поглотит» мгла.

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает пешеходов и автомобилистов быть крайне осторожными, так как видимость будет минимальной. Внутри города видимость не будет превышать 500 метров.

В соцсетях петербуржцы начинают делиться кадрами завораживающего тумана, опустившегося на улицы города. Туман будет держаться и днем, так как температура воздуха утром и вечером будет около нуля, а днем поднимется до +1…+3 градусов.