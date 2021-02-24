24 февраля в Петербурге ожидается ледяной дождь

Первый рабочий день недели встретит петербуржцев мокрым снегом. Северная столица попадет под влияние теплого сектора атлантического циклона. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра «Фобос».

Согласно прогнозу, в Петербурге ожидаются низкие облака, а также обильные осадки в виде снега, который иногда будет переходить в мокрый снег. Кроме того, на дорогах появится гололед. Температура воздуха резко поднимется и будет колебаться между 0 и +2 градусами. Однако южный ветер со скорость 4-9 м/с создаст ощущение более низкой температуры.

Синоптики предупреждают, что в среду возможен и ледяной дождь. Атмосферное давление будет приближено к норме – опустится до 760 мм рт. ст.