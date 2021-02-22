Во вторник жителей Петербурга ждет метель и снегопад

Во вторник, 23 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад и метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Спасатели и синоптики призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах в этот день, а также не рекомендуют садиться за руль без крайней необходимости.

Кроме того, спасатели призывают автолюбителей соблюдать скоростной режим в городе, а в случае снегопада остановиться на обочине и переждать непогоду.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в ночь с 22 на 23 февраля в городе на Неве ожидаются похолодания до -14..-16 градусов по Цельсию, а также выпадение осадков в виде снега.