На борьбу с зимней стихией в Петербурге бросили свыше 1200 человек

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 февраля, выпало огромное количество осадков в виде снега. На борьбу с зимней стихией было брошено свыше 1200 дворников, а также более 1200 единиц уборочной техники. За время уборки дорожники убрали и вывезли большое количество снега.

Техника и дворники наводят порядок на тротуарах, автомобильных дорогах, а также делают валы больших размеров. После чего, весь собранный снег грузится в самосвалы и позже отправляется на снегоприемные и снегоплавильные пункты городского Водоканала.

Пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы сообщила, что в прошлую ночь для уборки трасс и тротуаров от снега, было задействовано 1205 единицы техники и 400 дворников.