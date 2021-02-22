Снегопады в Петербурге будут продолжаться до начала рабочей недели

В Северной столице продолжает идти снег.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться ближайшие три дня. Согласно данным ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад, температура воздуха составит -9…-11 градусов.

В ночь на 23 февраля похолодает до -14…-16 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки -6…-8 градусов. Снегопад станет немного слабее. 24 февраля ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха поднимется до -1…-3 градусов.