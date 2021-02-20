Снежные праздники «порадуют» петербуржцев почти трехкратным увеличением высоты снежного покрова

Предстоящие долгие праздничные дни прославятся практически 3-х кратным увеличением высоты снежного покрова на улицах Петербурга. Об этом сообщает главный петербургский синоптик Александр Колесов.

Так, высота снежного покрова увеличится в 2,5 раза и достигнет 50 см. Примечательно, что подобные цифры зафиксированы в Петербурге лишь в 2010 и 2011 годах.

В городе на Неве снег выпадет 21 и 22 февраля, затем обильный снегопад ожидается в ночь с 23 на 24 февраля. Соответственно за праздничные дни ожидается осадков количеством до 80% месячной нормы.

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