В праздничные дни в Петербурге ожидается очень снежная погода

В Санкт-Петербурге в праздничные дни ожидается выпадение огромного количества снега. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус собщил, что с 20 по 23 февраля ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Также синоптик отметил, что высота снежного покрова увеличится с 22-23 см до 35-45 см. Такие сугробы в последний раз были в 2019 году.

Кроме того, Леус добавил, что в среду, 24 февраля, ожидается прекращение снегопадов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 20 февраля в Ленинградской области станет теплее. Столбик термометра в регионе поднимется до отметки в -4..-9 градусов по Цельсию.