Облако пыли из Сахары движется в сторону Петербурга

Из Сахары в города Европы движется облако пыли, способное затронуть и Петербург.

Эксперты отмечают, что, по данным прогноза качество воздуха службы мониторинга за атмосферой Copernicus, большое облако пыли может достичь городов Южной и Центральной Европы уже в эти выходные.

В настоящее время информации о том, какое влияние облако пыли окажет на видимость, нет.

В центре поясняют, что ветер способен перенести пыль на расстояние тысячи миль, до того, как она опустится на землю, поэтому, предсказать направление шлейфа и влияние на видимость – жизненно важно.