Снегопад в Петербурге продлится все праздничные дни

Рабочая суббота на этой неделе, а также последующие выходные и праздничные дни встретят петербуржцев снегопадом. Об этом сообщает Михаил Леус, специалист Центра погоды «Фобос».

Наибольшее количество снега ожидается в Петербурге 23 февраля, в День защитника Отечества. Однако морозов в Северной столице не стоит ждать. Температура воздуха 19 февраля будет держаться от -9 до -11 градусов.

Кроме того, специалист сообщает, что количество осадков начнет расти с 20 февраля, однако воскресенье и понедельник встретит горожан умеренным снегопадом.

Так, за 4 выходных дня в Петербурге может выпасть 35 мм осадков, что выше нормы на 4 мм.