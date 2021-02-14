15 февраля в Петербурге ожидаются сильные морозы

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 15 февраля, ожидается облачная погода. Местами пройдет снег.

ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что завтра ночью в Северной столице ожидается 20-ти градусный мороз. Днем столбик термометра поднимется до -10 градусов по Цельсию. Однако в некоторых районах города будет теплее на 2 градуса.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что также петербуржцев будет ждать северо-западный и западный ветер, скорость которого будет составлять от 2 до 7 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают жителей города о том, что на дорогах ожидается гололедица.