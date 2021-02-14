Воскресенье встретит петербуржцев небольшим снегопадом

14 февраля, потеплеют не только сердца петербуржцев, но и воздух в городе. Столбики термометра покажут в воскресный день -7…-9 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Циклон, влиявший на погоду в Петербурге на этой неделе, наконец, уходит на Урал. Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода и небольшой снегопад. В Ленинградской области столбик термометра опустится до -15 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, а его скорость составит 3-8 метров в секунду. В Петербурге атмосферное давление в праздничный день будет повышенным. Оно составит 768 мм рт.ст.