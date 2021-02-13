В 2021 году в Петербурге появится 11 тысяч деревьев

В Петербурге планируют высадить 66 тысяч кустарников и 11 тысяч деревьев в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Согласно плану, в Северной столице садовники начали готовится к весеннему сезону. Уже сейчас они в теплицах выращивают рассаду для цветов. За растениями ухаживают в 137 садах, 89 арках города, а также на 199 бульварах и в 1720 скверах. В 2021 году первые деревья и кустарники будут посажены в начале апреля, если погода позволит.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о приютах, которые появятся в ближайшее время сразу в нескольких районах города.