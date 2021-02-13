Петербуржцев в субботу ожидают снегопад и минус 11 градусов

Сегодня, в субботу, 13 февраля, в Санкт-Петербурге горожан ждёт облачная погода с прояснениями.

Прогнозом поделился ведущий эксперт центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик подчеркнул: "В формирование условий погоды в Северной столице вмещается северная периферия активного циклона, засыпающая снегом центральную часть Европейской России". Иногда будет идти небольшой снег.

Термометры сегодня покажут от -9 до -11 градусов, в Ленинградской области температура воздуха ожидается от -8 до -13 градусов мороза, есть возможность похолодания до -18 градусов.

Ветер дует в северо-западном направлении, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня имеет слабый рост, оно составит 766 мм ртутного столба, что превышает нормальные показатели.