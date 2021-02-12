Суббота продолжит череду морозных дней в Петербурге

13 февраля, в субботу, в Северной столице ожидается небольшой снегопад и сильный мороз. Столбик термометра опустится до -21 градуса, а в Ленобласти до -26 градусов мороза. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дневная температура будет держать между 9 и 11 градусами мороза. На дорогах ожидается гололед, так что пешеходам и автомобилистам следует быть осторожнее на улицах Петербурга. Ночью температура опустится до -19 градусов, а местами до -21 градуса.

Ветер будет северный, а атмосферное давление будет незначительно понижаться в течение дня.