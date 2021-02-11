Петербургские морозы спасли нерп от массовой гибели

В этом году выдалась аномально холодная зима. Как оказалось, именно это и спасло нерп и их детенышей в водоемах близ Петербурга от неминуемой гибели. Об этом сообщает общество любителей нерп в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «Фонд друзей балтийской нерпы» сообщили, что крепкий лед, появившийся в результате длительных заморозков этой зимой, помог нерпам кормить нерпят вдали от берега. Ранее, в минувшие годы зима в Петербурге была аномально теплой и 90% потомства у нерп погибло.

Нерпы обычно обитают на Финском заливе, а также на Ладожском озере. В этом году создавать укрытия для нерп нет необходимости.