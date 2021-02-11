11 февраля в Петербурге ожидается морозная и бесснежная погода

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 1 февраля, в Санкт-Петербурге вновь ожидается морозная погода и опять без осадков.

Кроме того, синоптик отметил, что на Северную столицу спустится сильный антициклон. В связи с этим, в городе ожидается облачная погода с прояснениями и опять без снега. Температура воздуха не будет сильно отличаться от климатической нормы.

Днем, 11 февраля, столбик термометра будет показывать от -10 до -12 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области температура на улице будет составлять от -9 до -14 градусов по Цельсию.

Ожидается северо-восточный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 2 до 7 метров в секунду.