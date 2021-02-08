С улиц Петербурга убрали более 138 000 кубометров снега за неделю

Высота снега, который выпал в период с 1 по 7 января, составила свыше 33 см.

С 15 октября в Петербурге выпало чуть более 100 см снега. По информации, которая была предоставлена пресс-службой комитета по благоустройству, за минувшую неделю с улиц города собрали более 138 000 кубометров снега. Наибольшее количество снега было вывезено в четверг и в субботу: пункты приема Водоканала получили по 27 000 кубометров снега.

Среднее число единиц спецтехники, работающей круглые сутки, на прошлой неделе составило 1050. Днем уборку улиц осуществляли более 1100 работников, в ночное время количество работников превышало 300. При уборке улиц дороги были обработаны противогололедными материалами.