В Гатчине заметили большую полярную чайку

В Ленинградской области орнитолог-любитель заметил редкую птицу – бургомистра. О находке петербуржец сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Птица находилась в Дворцом парке Гатчинского района на озере Белое. Бургомистр, также известный как большая полярная чайка, достигает 65 см в длину и обитает на скалистых берегах в Америке, Азии и Европе. Стоит не путать полярную чайку и бургомистра, ведь он больше по размерам.

Оказалось, орнитолог-любитель долго искал эту птицу, ведь в Петербурге крайне редко попадаются такие виды. Так, Вячеслав Заметня уже видел ее годами ранее, однако никак не удавалось поймать ее в кадре и подойти поближе.