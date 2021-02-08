Реабилитационный центр «Велес» принял незаконно ввезенного в Петербург львенка

В ходе проверки в Петербурге у мужчины забрали львенка, которого он незаконным способом привез и проживал с ним в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Животное изъяли и передали в центр реабилитации для диких животных «Велес». Новую жительницу зовут Кира, и она себя прекрасно чувствует. Владелец сообщил, что малышке чуть больше года, однако специалисты говорят о максимальном возрасте в полгода.

Владельцу грозит административная ответственность. На данный момент устанавливаются все обстоятельства ввоза животного на территорию России.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о попавшем в капкан лисе, которого доставили в «Велес».