В Петербурге из-за морозов жители увидели в небе световые столбы

В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов петербуржцы увидели необычное явление. В Небе жители Петербурга увидели световые столбы.

Чаще всего такой оптический эффект в небе появляется в зимнее время. Данное явление было заметно во многих районах города. Кроме того, жители Ленинградской области также могли наблюдать такой эффект в небе. Такое явление появляется в связи с кристаллизацией льда в воздухе во время сильных морозов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в ночь с воскресенья на понедельник, в Ленинградской области ожидается резкое похолодание с температурой до -25..-28 градусов.