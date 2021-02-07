В ночь на понедельник в Ленобласти ожидаются сильные морозы

В ночь с воскресенья на понедельник, с 7 на 8 февраля, в Ленинградской области ожидаются сильные морозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в области ожидается облачная погода с прояснениями, а также местами небольшой снег.

На востоке Ленобласти температура воздуха будет составлять до -25..-28 градусов по Цельсию, на западе — 12-17 градусов ниже нуля. Местами в регионе столбик термометра опустится до -23 градусов по Цельсию.

Ожидается ветер переменных направлений, скорость которого составит 2-5 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.