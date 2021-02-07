В Юнтоловском заказнике фотограф из Петербурга поймал редкий кадр с дятлом

Фотограф из Петербурга Антон Кубышкин запечатлел редкий кадр. Снимок, где виден длинный язык дятла, удалось сделать в Юнтоловском заказнике. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«А вы знали какой язык у большого пестрого дятла? Я, например, не знал. И если бы сам не сфотографировал, то и не узнал бы», - сообщил фотограф в одной из групп, посвященных фотографиям.

Так, в группе «Птицы СПб и России» Антон Кубышкин показал редкие кадры дятла, орудовавшего длинным языком. На одном из кадров язык высунут на приличное расстояние. Еще в детстве все смотрели мультик «Вуди Вудпеккер» и узнали о том, что у дятлов длинный язык. Однако в реальной жизни дятлы в основном используют клюв.