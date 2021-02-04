5 февраля в Петербурге похолодает до -18 градусов

Завтра, 5 февраля, в Петербурге ожидается сильно похолодание. Температура воздуха опустится до -18 градусов. Об этом сообщает МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Последний рабочий день недели встретит петербуржцев облачной с прояснениями погодой и небольшим снегопадом. Днем температура воздуха составит от -11 до -13 градусов, а ночью опустится до -14…-18 градусов. В пятницу в городе ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Дороги, как и на протяжении всей недели, будут опасны гололедицей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что в январе солнце в Северной столице появлялось лишь на 9.5 часов за весь месяц.