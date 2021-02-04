В январе менее десяти часов в Петербурге светило солнце

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в январе петербуржцам светило солнце лишь 9,8 часов. Вероятно, в текущем месяце ситуация может измениться.

Так, Александр заявляет, что за весь прошедший месяц было лишь 5 ясных дней из 31. Безусловно это крайне низкий показатель. Конечно, Петербург никогда не славился большим количеством солнечных дней, но все же показатели последних 20 лет говорят, что январь 2021 года был наиболее несолнечным месяцем.

Согласно данным синоптиков, средний показатель для января в Северной столице – это солнце, светящее 15-22 часа. По прогнозам специалистов, в феврале солнце должно появляться чаще, чем в минувшем месяце.