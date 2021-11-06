В Петербурге на следующей неделе ожидается заметное похолодание

На следующей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обещают снегопады. К середине месяца может образоваться устойчивый снежный покров. Автомобилистам советуют подготовиться к заметному похолоданию и сменить летние шины на зимние.

По прогнозам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, температура воздуха в городе скоро опустится ниже пяти градусов, а в ночь на 9 ноября ожидаются сильные заморозки не только на территории Ленинградской области, но и в Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в субботу дождь в Петербурге дополнит мокрый снег.