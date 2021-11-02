Во вторник дожди обойдут Петербург стороной

Во вторник, 2 ноября, в Петербурге дождя не будет. Погода сохранится облачная с прояснениями. Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далекого антициклона.

«Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и вновь обойдется без дождей», – написал синоптик на своей странице в Facebook.

В Санкт-Петербурге 2 ноября воздух прогреется до плюс 9 градусов, в Ленобласти будет до плюс 10 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится, однако будет немного выше нормы — 762 мм. рт. ст.