Во вторник жителей Петербурга ожидает облачная и дождливая погода

Во вторник, 26 октября, в Санкт-Петербурге установится облачная, ночью с прояснениями, погода. Ожидается небольшой дождь. Согласно прогнозу синоптиков, осадки будут идти в городе в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Столбик термометра в тёмное время суток опустится до +1 градусов, днём потеплеет до +8. Ветер юго-западных направлений будет умеренным. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В ближайшую неделю в Северной столице будет тепло.

Как сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в восточных районах Ленинградской области может выпасть снег.