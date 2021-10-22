МЧС просит петербуржцев соблюдать меры предосторожности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге МЧС просит горожан быть внимательными на улицах из-за сильного ветра. А также стараться по возможности не покидать дома. Местные жители сообщают, что одно дерево упало прямо на машину на проспекте Солидарности неподалеку от Александровской больницы. За одно только утро пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили около трех десятков выездов для устранения последствий стихии.

На пятницу синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-18 метров в секунду, в прибрежный районах - до 24 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за дождей уровень воды в Неве поднялся на 72 см.