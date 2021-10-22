Из-за дождей уровень воды в Неве поднялся на 72 см

Сильный ветер поднял уровень воды на участках Невы на 72 см. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в Неве в районе Горного института поднялся на 10 см, в районе Обуховского завода — на 72 см. В Кронштадте уровень воды составляет -1 см от нулевой отметки», — отметил 22 октября синоптик.

Он добавил, что дамба сможет уберечь Санкт-Петербург от наводнения. Из-за такой угрозы этой ночью в 3 часа 35 минут были закрыты затворы дамбы. По данным на 06:00, скорость ветра достигает 16 м/с, в акватории Финского залива ветер разогнался до 29 м/с. Штормовая погода может продлится до начала ночи 23 октября.