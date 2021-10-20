В Петербурге среда обещает быть снежной и скользкой

В среду, 20 октября, погода в Петербурге будет капризной. Потепление возможно лишь к вечеру. По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в Северной столице будет облачно с прояснениями погода. В первой половине дня пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь. Воздух за окном прогреется до 7 градусов выше нуля, а порывы южного ветра будут усиливаться. Ожидается резкое падение атмосферного давления. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что после обеда осадки усилятся.

"Метеорологические условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт с запада. Ожидается облачная погода, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди, во второй половине дня местами сильные", — рассказал синоптик на своей странице в Facebook.

На некоторых участках дорог появится гололедица.