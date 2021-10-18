В Петербурге Фонд друзей балтийской нерпы спас более 150 нерп

Более 150 нерп получили помощь за 15 лет существования петербургского Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом рассказала руководитель фонда Елена Андриевская.

«Очень мало центров, которые работают в этом направлении. Поэтому специалистов в мире, которые занимаются кольчатой нерпой, можно по пальцам одной руки пересчитать. Чей-то положительный опыт используем, чей-то отрицательный опыт тоже используем», — поделилась глава фонда.

Специалисты берут пострадавших животных на реабилитацию, выхаживают, а после выпускают на волю. Фонд стал первым в России, кто вернул спасенную нерпу в естественную среду. Ее выпустили в 2009-м – спустя два года реабилитации. Перемещение животных сотрудники фонда отслеживают при помощи GPS- и JSM-передатчиков – они встроены в приборы наружного крепления. Однако такая аппаратура стоит дорого – за все годы работы установлено всего несколько штук.