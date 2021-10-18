На севере Петербурга выпал мощный дождь с градом

Вечером 17 октября, Озерки накрыли осадки в виде сильного дождя с градом. Залп осадков был коротким. Град был похож на первый снег. Он засыпал припаркованные автомобили. Чуть позже из-за плюсовой температуры град быстро растаял. Об этом сообщили местные жители.

Также накануне шел ледяной дождь. О граде также рассказали автомобилисты, которых туча настигла в районе Пулково. Непогода была замечена и в Петергофе. Еще больше холода придают сильные порывы ветра достигающие до 15 метров в секунду.

Снег в Санкт-Петербурге прогнозирует только в первый месяц зимы. Теперь на смену позднему бабьему лету пришли дожди.