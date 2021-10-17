МЧС предупредило петербуржцев о сильных порывах ветра

В воскресенье, 17 октября, жителей Петербурга ожидает ветреная погода. С 12 до 15 часов скорость воздушных потоков юго-западных и западных направлений достигнет 15-17 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

По шкале Бофорта ветер с такой скоростью считается крепким. При таком ветре качаются стволы деревьев, громоздятся волны, людям сложно идти против такого сильного потока воздуха.

Спасатели призывают горожан быть очень внимательными и осторожными. Из-за сложившейся метеорологической обстановки не следует ходить под шаткими конструкциями и находиться рядом с деревьями. Также нельзя парковать автомобили в зеленых зонах. А с неостекленных балконов необходимо убрать лишние вещи.