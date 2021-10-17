Синоптик предупредил о дождях в Петербурге 17 октября

Северная столица 17 октября попадет в тыловую часть североатлантического циклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале.
«Погоду в Северной столице будет определять тыловая часть уходящего на восток циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный и порывистый ветер», – сообщил синоптик.
Западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, иногда его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.