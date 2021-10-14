Выявлены самые загрязненные реки Санкт-Петербурга и Ленобласти

Северо-Западный УГМС провел анализы воды из 22 водоемов Петербурга и Ленобласти. Для этого специалисты взяли более 50 проб. Во всех образцах обнаружены повышенные уровни содержания меди и цинка. В некоторых пробах было превышено содержание алюминия, железа, марганца.

«Наиболее высокое содержание меди было зафиксировано в реке Луга», – сказали специалисты.

При этом ни один из водоемов нельзя назвать экстремально загрязнённым, несбалансированные показатели не достигли критических значений.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в час пик на дорогах Санкт-Петербурга подросли пробки.