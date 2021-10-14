Первый снег накроет улицы Петербурга уже на следующей неделе

Уже в октябре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге на улицах может выпасть первый снег. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился своим мнением по поводу осадков.



«Я думаю, что ближайшая вероятность снега — 23-24 число. Но это неустойчиво, непродолжительно, временно, только пока проходит циклон. А потом следующие циклоны будут выносить теплый воздух, и опять будет относительно теплая погода», — рассказал специалист.



Когда же именно начнется переход от осенней погоды к зимней, синоптик точно сказать не смог из-за большого влияния циклонов.