Петербург накрыло туманом

В четверг, 14 октября, в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, температура воздуха в городе может подняться от +9 до +11 градусов. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«На метеорологические условия в Северной столице окажет влияние гребень антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди», — сообщил синоптик.

О тумане петербуржцев предупредили и сотрудники МЧС: местами видимость составит 500 метров, поэтому водителям и пешеходам сегодня следует быть осторожными и по возможности оставаться дома, чтобы переждать неблагоприятные погодные условия.