  • 10 Октябрь 2021
USD 09.10.2021 71.9882 -0.2972
USD ММВБ 00:05 72.2873  
EUR 09.10.2021 83.1248 -0.4805
EUR ММВБ 00:05 83.5575  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В последний выходной недели Петербург ждут небольшие дожди

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Температура будет показывать на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 10 октября, на погоду будет влиять граница атмосферных вихрей, а также будет формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет показывать на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Таким образом, столбик термометра в Петербурге поднимется до +14 градусов, а в Ленинградской области — до +15. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет снижаться и составит 768 мм. рт. столба.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.10.21
    В Гатчине отметили 140-летие энергокомплекса района
    06.10.21
    «МК в Питере» объединит бегунов и любителей животных 9 октября в Муринском парке
    06.10.21
    «Жилье продолжит дорожать»: каким будет 2021 год для недвижимости Петербурга
    05.10.21
    Архитектурный проект Приморского УПК получил «золото» на международном фестивале «Зодчество»
    04.10.21
    Как правильно написать отчет по практике
    30.09.21
    Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.
    28.09.21
    Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт
    27.09.21
    Кольцо с бриллиантом: почему его хотят все женщины?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram