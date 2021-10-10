В последний выходной недели Петербург ждут небольшие дожди

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 10 октября, на погоду будет влиять граница атмосферных вихрей, а также будет формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет показывать на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Таким образом, столбик термометра в Петербурге поднимется до +14 градусов, а в Ленинградской области — до +15. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет снижаться и составит 768 мм. рт. столба.