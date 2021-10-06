В Петербурге назвали районы с самым загрязненным воздухом

В пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» назвали районы с самым загрязненным воздухом. Ими стали Фрунзенский, Василеостровский и Московский районы. В целом уровень загрязнения атмосферы в городе оценивается как повышенный.

В результате проверки выявлено, что в большинстве случаев воздух загрязнен взвешенными веществами и аммиаком.

Так, во Фрунзенском районе концентрация аммиака превысила норму в 1,5 раза, а Василеостровском и Московском районах – в 1,8 раза. Стоит отметить, что в сентябре концентрация вредных веществ в Петербурга превысила норму 1,1 раза.

Также в ведомстве отметили, что низкими показателями по загрязнению воздуха являются Петроградский, Калининский, Красносельский и Центральный районы.