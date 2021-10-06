Руководитель Гидрометцентра успокоил петербуржцев по поводу погоды в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода задержится в Санкт-Петербурге.

«Мощный антициклон приводит к тому, что по восточной периферии очень холодный воздух перемещается с севера на юг, а на север, наоборот, закачивается тепло. Поэтому в Питере и Калининградской области температурный фон + 11, +14 градусов, эта температура даже выше, чем в центральной России», — заявил синоптик.

Также Вильфанд отметил, что, возможно, зимняя температура будет выше нормы, поэтому пока рано с полной уверенностью говорить о зиме. Однако первый снег может выпасть уже в конце октября или начале ноября.