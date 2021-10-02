В Петербурге заметили утку-каменушку

В Санкт-Петербурге около Петропавловской крепости заметили утку-каменушку.

Ученые и орнитологи до сих пор наблюдают за этой необычной для этого времени года и этих широт птицей. Биолог Павел Глазков сообщил, что в Кронверском проливе около Петропавловской крепости заметили самца, который еще носит летнее оперение.

Также эксперт отметил, что появление каменушки, также известной как арлекин, в это время года удивляет не только в городе, но и в принципе на всем Северо-Западе России. Чаще всего эти птицы зимуют в Атлантике, а последний раз ее видели примерно в этих же широтах 35 лет назад в Польше.