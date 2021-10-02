В выходные в Петербурге пройдет акция EuroBirdwatch

В Санкт-Петербурге, в выходные, 2 и 3 октября, пройдет традиционный Евразийский учет птиц EuroBirdwatch. В Комитете по природопользованию Северной столицы призвали жителей города принять участие в этой акции.

В 2020 году Петербург занял первое место на соревнованиях среди городов федерального значения по количеству учтенных птиц. Россия заняла первую позицию среди стран по числу участников и числу мероприятий.

«Основная идея учета — одновременно на всей территории Евразии силами волонтеров подсчитать всех встреченных птиц. Результаты отражают общую картину осенней миграции на огромном пространстве», — заявили в ведомстве.

Петербуржцам и гостям города предлагают выбрать одну точку учета или считать их на протяжении всего маршрута.