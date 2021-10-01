Первое октября для петербуржцев пройдет без осадков

В пятницу, 1 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода без осадков. На такие погодные условия будет влиять обширный антициклон. Об этом сообщил едущий специалист центра «Фобос».

«Антициклон сохранит в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, дождей не ожидается. Температура воздуха +11…+13°, по области +9…+14°. Такие значения близки к климатической норме. Ветер южный 3–8 м/с», — заявил синоптик.

Утром, 1 октября, в 8:15, в Петербурге температура воздуха составила +6 градусов. Также сообщается, что в выходные ожидается, что столбик термометра достигнет 14 градусов по Цельсию.