В октябре петербуржцев ждет бабье лето

Синоптики сообщили, что в октябре жителей Санкт-Петербурга ждет бабье лето. По данным метеорологов, ближайшие две недели будут сухими и теплыми. Сообщается, что над городом будет стоять антициклон, который не пропустит осадки в регион.

Так, на этой неделе температура воздуха днем будет составлять от +10 до +13 градусов по Цельсию, а уже к выходным столбики термометра поднимутся до +15. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Стоит отметить, что в это время в 2020 году температура воздуха достигала +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, температура воздуха достигнет +14 градусов.